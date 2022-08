Am Wochenende hat es gleich mehrfach im Karlsruher Osten gebrannt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, gab es sowohl in der Nacht von Freitag auf Samstag, sowie am Montagmorgen mehrere kleine Brände im Hardtwald. Alleine am Montag hätten vier Feuer auf einer Fläche von insgesamt über 300 Quadratmetern gewütet. In allen Fällen konnte die Feuerwehr die Brände löschen. Wohngebäude seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Ob die Brände, die alle sehr nah zueinander aufgetreten sind, durch Brandstiftung ausgelöst wurden, konnte die Polizei nicht bestätigen. Man ermittle in alle Richtungen.