Im Osten von Kaiserslautern musste die Feuerwehr am späten Dienstagabend fünf offenbar gelegte Feuer löschen. Wie die Polizei mitteilt, brannte es ab 22 Uhr in vier Mehrfamilienhäusern in der Innenstadt sowie vor einem Firmengelände im Flickerstal. Dort standen nach RHEINPFALZ-Informationen zwei Lastwagen in Flammen. Aus einem Wohnhaus in der Donnersbergstraße seien eine 39-jährige Frau sowie deren siebenjährige Tochter von einem Balkon gerettet worden. Die Polizei spricht von fünf Menschen, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Ein Haus sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Gesamtschaden betrage mehrere Hunderttausend Euro. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten von Brandstiftung aus. Bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag waren in Kaiserslautern zwei Feuer ausgebrochen, bei denen der Verdacht der Brandstiftung im Raum stand. Angaben zu einem möglichen Zusammenhang zwischen den Bränden machte die Polizei nicht.

Foto 1 von 24 In Kaiserslautern haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vier Häuser und zwei Lastwagen gebrannt.