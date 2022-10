Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, mehrere geparkte Fahrzeuge in der Rheinstraße in Beindersheim zerkratzt. Wie die Polizei informiert, sei der Lack beschädigt worden. „Auffällig ist, dass alle der bislang sechs beschädigten Fahrzeuge schwarz sind oder eine dunkle Farbe haben“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden derzeit auf rund 13.000 Euro. Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.