[Aktualisiert 13.15 Uhr] Wegen technischer Probleme waren am Dienstagmorgen deutschlandweit mehrere Filialen der Drogeriekette dm geschlossen. Nach RHEINPFALZ-Informationen waren unter anderem auch dm-Filialen in Bad Dürkheim, Landau und Germersheim betroffen. „Zurzeit gibt es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen“, erklärte Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, am Vormittag gegenüber der RHEINPFALZ. „Wir haben die Ursache gefunden und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Minuten bundesweit wieder überall unsere Kundinnen und Kunden wie gewohnt bedienen können.“