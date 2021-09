In der Nacht auf Samstag sind in der Ludwigshafener Knollstraße meherere Autos in einer Tiefgarage ausgebrannt. Die Feuerwehr ist gegen 2 Uhr nachts zu dem Brand in Ludwigshafen-Süd ausgerückt.

Aufgrund einer starken Rauchbildung und hoher Warmeentwicklung sei laut Feuerwehrbericht der Einsatz mehrere Löschtrupps über vier Zugänge des Gebäudes notwendig gewesen. Eine größere Anzahl von Autos sei von dem Brand betroffen gewesen. Die Feuerwehr Ludwigshafen hatte am Samstagmorgen in einem ersten Bericht aber noch keine genaue Zahl genannt. In der Nähe des Brandbereiches sei es außerdem zum Stromausfall gekommen.

Mehrere Anwohner seien vom Rettungsdienst untersucht worden, Meldungen über verletzte Personen gibt es aber nicht. Zwölf Fahrzeuge mehrere Feuerwehren sind neben anderen Rettungsdiensten in der Nacht am Brandort im Einsatz gewesen.