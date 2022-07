Die Feuerwehren im Leiningerland waren am Montag gut beschäftigt. Mehrere Brände und ein Unfall hielten sie auf Trab.

Schon am Morgen waren die Wehren aus Carlsberg, Altleiningen und Hettenleidelheim unterwegs. In Carlsberg gab es einen Waldbrand im Frauental. „Dieselbe Stelle wie letzte Woche, nur etwas oberhalb“, berichtete Wehrleiter Markus Ittel. Später wurde noch ein Brand bei Battenberg gemeldet, der sich als Staub aufgrund von Arbeiten im Feld entpuppte.

Auch die Feuerwehr Grünstadt war im Einsatz: Neben dem Einsatz an der Alla-Hopp-Anlage brannte noch ein Baum in der Sausenheimer Straße. Außerdem wurde die Feuerwehr bei einem Rettungseinsatz zum Tür öffnen gerufen, so Wehrleiter Jens Michel.

Am frühen Abend rückten die Wehren von Hettenleidelheim und Carlsberg noch einmal aus. Auf der A6 in Richtung Kaiserslautern gab es hinter Wattenheim einen Unfall mit einem Auto und einem Lastwagen. Dabei wurde nach Angaben der Feuerwehr eine Person verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.