In den vergangenen Monaten haben Straftäter Aufsehen erregt, die nicht mehr in ihre Haftanstalten zurückgekehrt sind. Ob ein solches Szenario auch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken denkbar ist und wie so ein Abgang überhaupt möglich ist, lesen Sie hier

Für die Pirmasenser Stadtbücherei werden zwei Etagen im früheren Kaufhaus Horten angemietet. Was nach dem Umzug geplant ist.

Vergangene Woche befasste sich das Zweibrücker Oberlandesgericht mit den Sonntagsöffnungen des Outlets – ohne zu beantworten, ob die hohe Anzahl rechtens ist. Nun meldet sich der Verlag Intern zu Wort, der sich als Interessenvertretung und Netzwerk inhabergeführter Fachgeschäfte und Handwerksbetriebe versteht.

Einsatzkräfte hatten am späten Sonntagabend alle Hände voll zu tun. Auf einem Feld bei Contwig standen rund 90 Siloballen in Flammen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Und nochmal ein Feuer. In der Pirmasenser Schwanenstraße hat es am in Sonntag einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Polizei geht von schwerer Brandstiftung aus. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, die Ermittlungen dauern an – auch hinsichtlich des Motivs.

In Großbundenbach soll das Walnussfest wieder aufleben – in erneuerter Form und mit verjüngten Kräften.