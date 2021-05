Gleich mehrmals hat es in der Frankenthaler Innenstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag gebrannt. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, wird von Brandstiftung ausgegangen. Zunächst brannten um circa 3.30 Uhr zwei Sonnenschirme in der Speyrer Straße . Wenig später standen in der Karolinenstraße Gartenmöbel und eine Holzterasse in Flammen. Zeitgleich brannten in einer frei zugänglichen Garage in der Sterngasse Holzbretter. Auch zwei Autos standen in der Erzbergerstraße in Flammen, als die Einsatzkräfte um 5.45 Uhr eintrafen. Ob alle Brände zusammenhängen, kann die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 45.000 Euro.