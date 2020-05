Betrüger sind weiterhin in der Stadt aktiv, um insbesondere von Senioren Geld zu ergaunern. Laut Polizei wurde am Donnerstag eine 98-Jährige mehrfach von ihrem angeblichen Sohn angerufen. Der Mann gab an, dass der 10.000 Euro brauche. Die 98-Jährige war skeptisch und erzählte einer Bekannten davon. Diese riet ihr, die Polizei einzuschalten. Ähnlich klug hat ein 80-Jähriger am Mittwoch reagiert, als sein vermeintlicher Neffe anrief. Der 80-Jährige stellte Fragen und entlarvte so den Betrüger. Dagegen ist es zwei Unbekannten am Dienstag in der Gartenstadt gelungen, 300 Euro bei einer 70-Jährigen zu erbeuten. Die Täter gaben sich als Dacharbeiter aus Großbritannien aus und gaben an, dass am Haus der Frau dringende Reparaturen zu erledigen seien.