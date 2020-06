Unbekannte Betrüger haben am Mittwoch mehrfach versucht, am Telefon an Geld zu gelangen. Wie die Polizei berichtet, wurden in Altrip, Böhl-Iggelheim und Dannstadt-Schauernheim Betrugsanrufe gemeldet. Die unbekannten Anrufer gaben sich am Telefon als Familienangehörige aus, schilderten eine finanzielle Notlage und forderten schließlich Geld. Laut Polizei beendeten die angerufenen Personen die Gespräche, ohne auf die Forderungen einzugehen.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht am Telefon: „Seien Sie auch zukünftig misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.“ Die Polizei rät zudem: „Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Auch die Polizei wird Sie niemals auffordern, solche Gegenstände an Sie zu übergeben.“ Personen, denen ein Anruf verdächtig vorkommt, sollten sich unverzüglich an die Polizei wenden.