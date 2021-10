Insgesamt sechs betrügerische Anrufe sind im Stadtgebiet Ludwigshafen am Mittwoch der Polizei gemeldet worden. Falsche Polizisten hatten Senioren angerufen und vorgegeben, dass in deren Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Laut Polizeibericht reagierten jedoch alle Angerufenen vorbildlich und fielen nicht auf die Betrüger herein. Meistens täuschten falsche Polizisten in solchen Fällen vor, dass sie Wertsachen in Sicherheit bringen müssten, ein angeblicher Polizeibeamter werde vorbeigeschickt, um sie sicherzustellen. Vor dieser Masche warnen die echten Polizeibeamten, die zudem darauf hinweisen: „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.“