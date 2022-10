Mehr als 300 Menschen haben am Dienstag an die Opfer der Bluttat in Oggersheim erinnert. Es kam zu bewegenden Begegnungen. Zum Artikel.

Nach dem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises kann die Polizei die Angaben von Landrat Clemens Körner (CDU), es handele sich um Täter „aus dem russischen Raum“, nicht bestätigen. Und noch weitere Angaben zu den Hackern halten die Beamten für Spekulation. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Drei Anläufe hat der Betriebsausschuss benötigt, um die zeitlich befristete Testphase für den gebührenpflichtigen Laubsack in Frankenthal endgültig auf den Weg zu bringen. Am Montag hat das Konzept nach anfänglicher Ablehnung und dem dann folgenden Formfehler eine Mehrheit bekommen. Zum Artikel geht’s hier.

Nach dem Messerangriff auf eine 16-Jährige und ihre 36 Jahre alte Mutter am vergangenen Freitag hat sich die Jugendliche zum möglichen Tatmotiv geäußert. Der mutmaßliche Täter wartet seit Jahren auf eine Abschiebung. Weitere Informationen finden Sie hier.

Im Rechtsstreit um die Abrisskosten für die Pilzhochstraße in Ludwigshafen hat das Landgericht Frankenthal am Dienstag die Klage der Abrissfirma gegen die Stadt abgewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, könnte der Stadt aber Millionen Euro sparen. Warum? Das lesen Sie hier.