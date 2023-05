Geldautomat an Grenze zu Frankreich gesprengt

Am Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr gab es in der Hornbacher Sparkassenfiliale einen lauten Knall. Unbekannte hatten den Geldautomaten gesprengt und großen Sachschaden verursacht. Zum Artikel

Evangelische Dekane künftig keine Gemeindepfarrer mehr

Dekane der Evangelischen Kirche der Pfalz sollen künftig kein Gemeindepfarrer mehr sein. Das hat die Landessynode am Samstag beschlossen. Zudem sollen sich zwei Pfarrer die Dekansstelle teilen können. Zum Artikel

Wie Jean Geiger in Zweibrücken zum Tode verurteilt wurde – und überlebte

Jean Geigers Todesurteil fiel im Oktober 1942 und der französische Widerständler sollte sein Ende in einer Guillotine der Nationalsozialisten finden. Warum es doch anders kam, das erzählt der heute 102-Jährige in seinem Tagebuch. Zum Artikel

Warnstreik bei der Bahn abgewendet

Der 50-Stunden-Warnstreik bei der Bahn ist kurzfristig abgesagt worden. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft stimmten vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einem Vergleich zu, wie die Bahn am Samstag mitteilte. Zum Artikel

Badeverbot am Silbersee: Längere Sperrung möglich

Zum dritten Mal in diesem Jahr muss am Silberseestrand tonnenweise Sand nachgeschüttet werden. Erneut ist ein Stück des Ufers weggebrochen und in die Tiefe gerutscht. Es ist offen, wann der Strand wieder freigegeben wird und wie hoch das Restrisiko ist. Die DLRG erteilt Eltern einen klaren Rat. Zum Artikel

1:2 gegen Bielefeld – FCK erneut im Schützenhilfe-Modus

Die Arminia trifft im Stile der Roten Teufel zu einem wichtigen Sieg im Abstiegskampf – tief in der Nachspielzeit. Eine Elfmetersituation sorgt für eine lange Unterbrechung. Zum Artikel

FCK-Chef Hengen über neue Spieler, Stadion und Sektorentrennung

Der 1. FC Kaiserslautern bastelt am Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Geschäftsführer Thomas Hengen sagt, wer geht, wo Handlungsbedarf besteht und ob der FCK das Fritz-Walter-Stadion kauft. Zum Artikel

PWV bringt Pfälzerwald-Hütten-Gutschein an den Start

Einmal kaufen, bei über 20 Hütten bezahlen: Ab Juli will der Pfälzerwald-Verein (PWV) einen Hütten-Gutschein herausbringen. So soll er funktionieren. Zum Artikel

Bundesregierung sagt der Ukraine milliardenschweres Waffenpaket zu

Die Bundesregierung hat der Ukraine vor einem möglichen Deutschlandbesuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitere Waffenlieferungen im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Zum Artikel