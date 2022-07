Wegen der aktuellen hochsommerlichen Temperaturen trainieren die Profis von Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern in diesen Tagen weitgehend vormittags. An besonders heißen Nachmittagen findet nach Auskunft der Lauterer derzeit kein Mannschaftstraining auf dem Platz statt. Um die bei großer Hitze noch wichtigere Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten, wird bei den Trainingseinheiten auf noch mehr Trinkpausen geachtet. Zudem gibt es an sehr heißen Tagen nach FCK-Auskunft keine zu heftigen Laufeinheiten, sondern vermehrt spielerisch-taktische Arbeit.

Am Samstag Auswärtsspiel in Kiel

Die Roten Teufel treten am Samstag (13 Uhr) zum zweiten Saisonspiel bei Holstein Kiel an. Es ist nach dem 2:1 zum Auftakt gegen Hannover 96 für den FCK die erste Auswärtspartie der Spielzeit 2022/23.

Wieder voll ins Mannschaftstraining der Lauterer integriert sind die Mittelfeld- und Abwehrspieler Hikmet Ciftci (24) und René Klingenburg (28). Sie mussten zuletzt verletzt respektive erkrankt pausieren.