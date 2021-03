Nach einer frostigen Nacht auf Montag und einem zunächst wolkigen Wochenbeginn wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der kommenden Woche wieder sonniger und wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, startet der Montag zunächst stark bewölkt. Örtlich kann es zu Sprühregen kommen, meist bleibt es aber trocken. Bei Temperaturen zwischen vier und neun Grad lockert der Himmel laut Vorhersage im Tagesverlauf etwas auf.

Am Dienstag gibt es neben dichten Nebelfeldern auch immer wieder längere sonnige Abschnitte. Die Temperaturen steigen laut DWD auf acht bis zwölf Grad, es bleibt trocken. Am Mittwoch kann sich die Sonne dann endgültig durchsetzen. Bei viel Sonnenschein bleibt es über der Region trocken. Die Höchstwerte steigen auf 14 bis 17 Grad.