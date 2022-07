Runde zwei an der problematischen Baustelle am Speyerer Priesterseminar: Das Tragegerüst über die B39 ist wieder aufgebaut worden, nachdem mehrere Lkw es vor vier Wochen stark beschädigt hatten. Was die orangefarbenen Nocken auf der Straße mit der Sicherheit in der Baustelle zu tun haben, lesen Sie hier.

Mehr Schulbusfahrten bis Weihnachten

Das Land zahlt Ende des Monats nicht mehr für zusätzliche Busse im Schülerverkehr. In der Corona-Pandemie wolle man nun zurück zu mehr Normalität, Masken seien zum Schutz in vollen Fahrzeugen ausreichend. In Frankenthal sieht man das anders. Mehr dazu lesen Sie hier.

Polizei stellt Gerüchte um Unfall richtig

Ein Mädchen ist mit ihrem Fahrrad unterwegs und stößt mit einem Auto zusammen. Sie fällt auf den Kopf und kommt ins Krankenhaus. Doch in Schifferstadt brodelt die Gerüchteküche. Es wird spekuliert, das Mädchen sei tot. Wie die Polizei die Sache nun klarstellt, lesen Sie hier.

Bitte Bäume gießen!

Nicht nur Menschen sollen bei diesen heißen Temperaturen viel trinken. Auch Bäume haben einen enormen Durst. Und weil der von oben kaum gestillt wird, sind sie auf Wasserspenden von Menschenhand angewiesen. Warum es nicht zwingend Frischwasser aus dem Hahn sein muss, lesen Sie hier.

Skatenight am Mittwoch in Mannheim

In Mannheim startet die zweite Skatenight-Tour. Wo sie hinführt, erfahren Sie hier.