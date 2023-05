Eine Nacht allein im Wald: Wo im Pfälzerwald Campen möglich ist

Zelten im Wald ist eigentlich verboten. Doch im Pfälzerwald gibt es legale Trekkingplätze. Ein Erfolgskonzept, das mittlerweile Tausende Outdoorfans aus ganz Deutschland anzieht. RHEINPFALZ-Redakteur Max Hempel hat es ausprobiert und ging dabei an seine eigenen Grenzen. Zum Artikel

Sichere Räume und dritte Toiletten: Die erste Queerbeauftragte der Pfalz

Nadja Roeder ist die erste Queerbeauftragte der Stadt Kaiserslautern und die erste Person in dieser Funktion in der Pfalz. Die Schaffung der ehrenamtlichen Stelle war im Stadtrat heiß diskutiert worden. Roeder erklärt Redakteurin Juni Huber im Interview, warum die Stadt eine solche Stelle braucht und was sie von einer dritten Toilette hält. Zum Artikel

Pfälzer Brennpunktschule: Land will unterstützen, mehr Lehrer gibt es nicht

Die Grundschule in Ludwigshafen, die wegen der hohen Quote an Kindern mit mangelnden Deutschkenntnissen in die Schlagzeilen geraten ist, wird von der Landesregierung weiterhin keine Akut-Hilfe oder mehr Lehrkräfte bekommen. Bildungsministerin Stefanie Hubig kündigte am Donnerstag jedoch an, dass die Schule Teil eines Pilotprojekts könnte. Zum Artikel

Missstände in der Gräfenauschule: „Es muss etwas passieren“

Die Missstände in der Gräfenauschule haben bundesweit Aufsehen erregt. Besucht hat die Einrichtung auch Joannis Chorosis – als er Anfang der 1960er-Jahre aus Griechenland nach Deutschland kam. Mit dem Vorsitzenden des Migrationsbeirats und Stadtrat hat Steffen Gierescher über damals und heute gesprochen. Zum Artikel

Privatstraße in Zweibrücken: Neuer Besitzer macht seine Drohung nicht wahr

Die private Siebenpfeifferstraße wird von ihrem Eigentümer entgegen seiner Drohung vorerst nicht abgeriegelt. In dieser Woche wurde eine Sperrung befürchtet. Zum Artikel

Tod auf Bahngleisen: „Ich will nicht, dass es hier passiert“

Am Rande des Schöntals trennen nur wenige Meter Grün die Straße von Bahngleisen. Mehrere Menschen beendeten dort ihr Leben, und auch von leichtsinnigen Mutproben ist die Rede. Wieso wird nichts getan, um das zu verhindern? Zum Artikel

Mehr Rattensichtungen in der Kaiserslauterer Innenstadt

Sie sind typische Kulturfolger und regelmäßiger Anlass für Beschwerden: Ratten. In letzter Zeit häufen sich die Meldungen über Rattensichtungen in Kaiserslautern. Sind es mehr Nager als sonst? Die Stadtverwaltung hat darauf eine eindeutige Antwort. Zum Artikel

Kommentar zu Gerhard Schröders abgewiesener Klage: Die Bürotür bleibt zu

Das Scheitern des Ex-Kanzlers vor Gericht sollte Anlass sein, endlich generell die Privilegien früherer Regierungschefs zu regeln, meint unser Berlin-Korrespondent Winfried Folz. Er erklärt, warum Schröder vor dem Berliner Verwaltungsgericht nicht erfolgreich war. Zum Artikel

Alles zu U17: Strecke, Stopps und Proteste in Speyer

Das Unterseeboot U17 kommt ins Technik-Museum Speyer. Dafür geht es von Kiel in die Nordsee und dann auf dem Rhein nach Süden. Während in Sinsheim die Ankunft sehnsüchtig erwartet wird, regt sich in Speyer wegen Rodungen im Auwald Widerstand. Hier finden Sie alle Entwicklungen im Überblick. Zum Liveblog

Rehlingers erstes Jahr: Die Saarland-Liebe brennt

Anke Rehlinger ist es vor einem Jahr gelungen, mit „echter Saarlandliebe“ und absoluter SPD-Mehrheit Ministerpräsidentin zu werden. Die 47-Jährige regiert leidenschaftlich und energisch. Spielerisch leicht hat sie zentrale Vorhaben aus ihrem Wahlprogramm umgesetzt. Aber die dicksten Brocken kommen noch. Zum Artikel

Ehevertrag und Testament: Bei der Heirat auch an die künftigen Finanzen denken

Wollen zwei Menschen heiraten, dreht sich fast alles nur noch um diesen einen Termin. Doch auch die Zeit danach gehört vorbereitet. Das kann nicht nur Geld sparen, sondern auch vor bösen Überraschungen schützen. Zum Artikel