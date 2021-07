Aus Sorge vor Übergriffen auf Politikerinnen und Politiker setzt das Bundeskriminalamt (BKA) vor der Bundestagswahl im September mehr Personenschützer ein. Die Maßnahmen des Personenschutzes fielen „im diesjährigen Bundestagswahlkampf in logistischer und personeller Hinsicht lageangepasst höher“ aus, teilte das BKA am Freitag in Wiesbaden mit. Dies basiere auf einer individuellen und ausführlichen Gefährdungsbewertung. Zu Einzelheiten macht das BKA keine Eingaben. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet. Demnach sind beim BKA derzeit weit mehr als 500 Polizistinnen und Polizisten im Personenschutz tätig. Vor zehn Jahren habe die Zahl noch deutlich darunter gelegen. Das BKA wollte zur Anzahl der eingesetzten Kräfte keine Auskunft geben.