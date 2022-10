Zehn Tage nach der Bluttat von Oggersheim laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Nach wie vor gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Dafür haben die Ermittler einige neue Erkenntnisse über den 25-jährigen Beschuldigten gewonnen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Was ist da bei der Deutschen Post in Speyer los? Die Beschwerden über verzögerte Postzustellungen häufen sich. Der Zustelldienst räumt ein, dass derzeit im Notfallmodus gearbeitet wird.

Weil Amtsinhaber Martin Hebich kein zweites Mal als OB kandidieren möchte, musste die Frankenthaler CDU auf die Suche nach Alternativen gehen. Der Kreisvorstand der Partei hat sich nun festgelegt: Bürgermeister Bernd Knöppel (52) soll für die Christdemokraten den Spitzenposten sichern.

Das Künstlerehepaar Melanie und Felix Lehmann bringen die große, weite Varieté-Welt nach Dudenhofen. In der Festhalle können sich jeweils bis zu 150 Besucher des Traumzeit-Varietés auf ein Vier-Gänge-Menü und ein Showprogramm der Extraklasse freuen. Los geht es am 4. November - und der Vorhang fällt erst am 8. Januar.