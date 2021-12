Die rund 65.000 Beschäftigten im rheinland-pfälzischen Gastgewerbe erhalten deutlich mehr Geld. Die Lohnerhöhungen erfolgen in zwei Schritten zum April 2022 und April 2024. Je nach Tarifgruppe sehen sie ein Plus von bis zu 36 Prozent vor. Die am Donnerstag unterzeichneten Tarifverträge gelten bis mindestens Ende März 2025.