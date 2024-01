Die Anzahl der ungenutzten Geschäftsräume im Grünstadter Zentrum ist zuletzt wieder angestiegen. Beim Neujahrsempfang am Sonntag hat Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) berichtet: Stand November 2023 gebe es zehn Leerstände (Quote: 8,26 Prozent) und damit doppelt so viele wie im Vorjahr. Sechs von ihnen entfallen auf die Hauptstraße, zwei mehr als 2022. Der Bürgermeister führt diese Entwicklung auf die Inflation, die höhren Personalkosten und den Arbeitskräftemangel zurück. Schwierig sei die Lage vor allem in der Gastronomie, bei ihr bestehe künftig „größerer Unterstützungsbedarf“.

