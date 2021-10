Die Sparte Trucks&Buses (Lastwagen und Busse) des Automobilkonzerns Daimler mit Standorten in Wörth und Mannheim hat ein „herausforderndes Quartal“ hinter sich gebracht: Die operative und finanzielle Geschäftsentwicklung sei durch Störungen in der Lieferkette hauptsächlich aufgrund des Halbleitermangels beeinflusst worden – vor allem im Segment der schweren Lkw, die im weltgrößten Trucks-Werk in Wörth mit seinen rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefertigt werden. Wie Daimler am Freitag weiter mitteilte, legte der Absatz des Geschäftsfelds im dritten Quartal 2021 dennoch um 7 Prozent auf 106.400 (Vorjahreszeitraum: 99.300) Fahrzeuge zu. Der Umsatz betrug 8,9 (9,2) Milliarden Euro.

Im gesamten Konzern mit der Pkw-Marke Mercedes-Benz an der Spitze ging der Absatz dagegen zurück. Der Umsatz blieb auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Der operative Gewinn stieg.