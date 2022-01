Die Tarifentgelte in der Schuhindustrie werden ab 1. Juni 2022 um zwei Prozent erhöht werden. Darauf haben sich am Donnerstagabend in der zweiten Tarifrunde die Gewerkschaft IG BCE und der Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie, Tarifgemeinschaft Schuhe, verständigt. Die Laufzeit dieser Vereinbarung gilt bis 31. Juli 2023. Die Vergütungen für Auszubildende werden bundeseinheitlich ab 1. Juni 2022 wie folgt festgelegt: Im ersten Ausbildungsjahr gibt es 900 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 920 Euro und im dritten Ausbildungsjahr 1010 Euro. Außerdem erhalten Arbeitnehmer, die im Auszahlungsmonat zwei Wochen Anspruch auf Arbeitsentgelt haben, einen einmaligen Corona-Bonus von 400 Euro brutto, Auszubildende 100 Euro brutto. Teilzeitbeschäftigte erhalten einen anteiligen Betrag. Beschlossen wurde außerdem, dass der Demografie-Tarifvertrag überarbeitet und die Verwendung des Demografiebetrages erweitert wird.