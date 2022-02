In der Südpfalz wird darüber überlegt, Kooperationen mit Firmen einzugehen, um die Tagesalarmbereitschaft der Feuerwehr an Werktagen langfristig zu gewährleisten. Die Zisammenarbeit soll darauf abzielen, dass sie ortsfremde Feuerwehrleute, die im Unternehmen beschäftigt sind, für Einsätze und Übungen freizustellen. Gesetzlich ist es bereits geregelt, dass die Kräfte freigestellt werden sollten. Durch die Kooperation soll die Bereitschaft fremder Feuerwehrleute gesteigert werden, sich bei der Wehr ihres Arbeitsortes zu engagieren. Abgesehen von einigen weiteren positiven Nebeneffekten. Diese Idee wurde in der Verbandsgemeinde Edenkoben im Zuge des Bürgermeisterwahlkampfes geäußert. Schließlich besteht auch im Kreis SÜW das Problem, dass Wehrleute tagsüber an Werktagen berufsbedingt so weit von ihrem Wohnort entfernt sind, dass sie im Bedarfsfall nicht greifbar sind.

Mehr zum Thema lesen Sie hier