Die Staatsanwaltschaften in Deutschland haben im vergangenen Jahr knapp fünf Millionen Ermittlungsverfahren in Strafsachen abgeschlossen. Das waren 1,2 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Vor allem Straftaten wie Diebstahl und Betrug beschäftigten demnach die Juristen.

Weniger Verkehrsaufkommen

In den verschiedenen Bereichen gab es unterschiedliche Entwicklungen. So stieg etwa die Anzahl der Verfahren in Staatsschutzsachen deutlich um 30,6 Prozent auf 46.000. Dagegen ging die Anzahl bei den Straßenverkehrsdelikten um 3,3 Prozent auf 868.000 zurück. „Der Rückgang dürfte unter anderem mit dem niedrigeren Verkehrsaufkommen infolge der Corona-Pandemie zusammenhängen“, hieß es.

J