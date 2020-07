[Aktualisiert 10.59 Uhr] Die Anzahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im Juni, dem vierten Monat der Corona-Krise, auf 126.400 gestiegen. Das sind 1,1 Prozent mehr als im Mai, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Juni 2019 waren 31,5 Prozent mehr Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote stieg damit innerhalb eines Monats von 5,5 auf 5,6 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 4,3 Prozent. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit habe sich im Juni allerdings verringert. Auch sei positiv zu werten, dass die Unternehmen mehr Stellen als im Vormonat gemeldet hätten. Dies sei ein Anfang, doch könne noch nicht von einer Entwarnung gesprochen werden.

Seit Beginn der Krise zeigten 40.600 Betriebe Kurzarbeit für 462.400 Mitarbeiter an. Betroffen sind vor allem die Auto-Branche, der Einzelhandel und die Gastronomie. Für den Monat März liegen nun erste Hochrechnungen vor, inwieweit die Anträge auf Kurzarbeit auch umgesetzt wurden: Dies waren 15.700 Betriebe für 95.800 Beschäftigte. Die Zahl der Kurzarbeitanzeigen in Rheinland-Pfalz wurde im März mit rund 19.000 angegeben.

640.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

Bundesweit waren im Juni 2,853 Millionen Menschen ohne Job, 40.000 mehr als im Mai und 637.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. In Kurzarbeit waren im April nach Angaben der Agentur 6,83 Millionen Menschen. Im März hatte die Zahl noch bei 2,49 Millionen gelegen. Damit war im April die höchste jemals ermittelte Zahl von Kurzarbeitern in der Bunderepublik erreicht.