Der dritte „Tatort“ aus dem Saarland war am Sonntagabend mit Abstand die erfolgreichste Sendung zur besten Sendezeit: 9,15 Millionen (27,1 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten den Fall „Das Herz der Schlange“ ein. Die TV-Kommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) beschäftigte dieses Mal ein Toter in einer Villa. Das neue Team gibt es seit 2020. Die ersten beiden Fälle waren mit 10,44 Millionen und 9,25 Millionen noch etwas erfolgreicher gewesen - sie waren allerdings beide jeweils am publikumsstarken Ostermontag ausgestrahlt worden.