In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums inzwischen mehr als eine Million Auffrischungsimpfungen gegen Corona verabreicht worden. Allein in der vergangenen Woche habe es fast 330.000 Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen gegeben, teilte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag mit. Die allermeisten Impfungen habe die niedergelassene Ärzteschaft vorgenommen. „Wir kommen gut voran“, sagte Hoch. Die Impfbereitschaft steige.

Mit Blick auf das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel, dass bis zum Jahresende 30 Millionen Dosen Impfstoff verabreicht werden sollen, und den rheinland-pfälzischen Beitrag zur Erreichung dieser Vorgabe, zeigte sich Hoch zuversichtlich. „Bei gleichbleibender Geschwindigkeit werden wir unseren Anteil von etwa 1,5 Millionen Dosen an diesem Ziel bis zum Jahresende auch erreichen“, erklärte der Minister. Dies gelte für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Als Stichtag für den Beginn der Zählung war rückwirkend der 18. November festgelegt worden.