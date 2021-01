Für den landesweiten Impfstart ab Donnerstag werden an den ersten beiden Tagen mehr als 4600 Senioren in den Impfzentren gegen das Coronavirus geimpft. Insgesamt sind bislang mehr als 100.000 Termine für die 31 Zentren in Rheinland-Pfalz registriert; 72.500 Termine davon stehen schon; 32.500 müssen noch durch die Betroffenen bestätigt werden. Das sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz in Mainz. Ziel sei es, bis Mitte Februar 120.000 Erstimpfungen in den Impfzentren durchzuführen. Es werden zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen gespritzt. Stand Dienstag haben demnach insgesamt 12.752 Menschen in Rheinland-Pfalz die erste Spritze gegen das Coronavirus erhalten: Senioren in Heimen sowie Pflegekräfte dort, aber auch Mitarbeiter in den Impfzentren und der großen Kliniken im Land. Die Erreichbarkeit der Hotline 0800 5758100, unter der sich über 80-Jährige einen Impftermin geben lassen können, wird ab Donnerstag ausgeweitet: montags bis freitags, 7 bis 23 Uhr, am Wochenende, 10 bis 18 Uhr. Online können Termine über die Homepage www.impftermin.rlp.de vereinbart werden.