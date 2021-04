Eine 64 Jahre alte Frau aus Lingenfeld hat am Dienstagabend im Hirschgraben kurz vor der Brücke über die B9 mehrere Geldscheine neben der Straße gefunden. Nach Angaben der Beamten waren es mehr als 200 Euro, die die ehrliche Finderin zur Polizeiinspektion in Germersheim brachte. Bislang gebe es keine Hinweise, wem das Geld gehörte. Die Ermittlungen laufen. Wenn sich der Eigentümer in den nächsten sechs Monaten nicht beim Fundbüro melde, dürfe sich die ehrliche Finderin gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch über das Geld freuen. „Bei so viel Ehrlichkeit hätte sie sich das auch verdient“, heißt es von der Polizei.