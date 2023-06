In Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr 14.318 Anträge auf eine „Rente mit 63“ bewilligt. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz am Donnerstag auf Anfrage mit. 2019 waren demnach noch 13.519 Anträge für einen abschlagsfreien vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand bewilligt worden. Bundesweit gab es laut Rentenversicherung im vergangenen Jahr 262.434 Bewilligungen für die „Rente mit 63“.

Die abschlagsfreie „Rente mit 63“ können Beschäftigte beantragen, die eine Rentenversicherungszeit von mindestens 45 Jahren nachweisen können. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn, hatte zuletzt ein sofortiges Aus für die „Rente mit 63“ gefordert. Diese belaste die Rentenkassen zu sehr und sei außerdem schädlich im Kampf gegen den Mangel an Arbeits- und Fachkräften. Spahns Vorstoß war auf breite Kritik gestoßen.

