Die Anzahl der Corona-Teststationen hat sich in Rheinland-Pfalz innerhalb von drei Wochen beinahe verdoppelt. Das teilte Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, am Dienstag mit. Demnach stehen aktuell mehr als 1200 solcher Stationen bereit. Placzek, der das Projekt „Testen für Alle“ koordiniert, erklärte in dem Zusammenhang, es fehle vor allem auf dem Land an Teststationen. Man arbeite daran, Abhilfe zu schaffen.

Seit dem 13. November haben Menschen ohne Symptome wieder die Möglichkeit, sich in Rheinland-Pfalz mindestens einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Placeks Angaben zufolge werden aktuell Gespräche mit der Drogeriekette dm geführt. Das Unternehmen wolle Teststellen anbieten, was bereits im Frühjahr der Fall war. Es sei erfreulich, dass das Unternehmen Hilfsbereitschaft zeige, hob er hervor.

Mit Blick auf die hohe Nachfrage bei Schnelltests teilte der Koordinator mit, der Markt sei aktuell angespannt und auch die Preise hätten angezogen. „Dennoch sind Schnelltests zu den in der Bundestestverordnung festgelegten Preisen verfügbar“, fügte er hinzu.