Ein silberner VW-Kastenwagen hat am Mittwochabend den Verkehr auf der A6 in Richtung Saarbrücken behindert, da der Fahrer einen medizinischen Notfall hatte. Wie ein anderer Autofahrer der Polizei am Telefon mitteilte, sei ihm bei Grünstadt der VW aufgefallen, weil er in Schlangenlinien über die Autobahn fahren würde und dabei teilweise die gesamte Breite der Fahrbahn benötige. Der Wagen habe auch immer wieder seitlich die Leitplanken touchiert. Andere Verkehrsteilnehmer mussten teils stark bremsen, um einen Unfall mit dem Kastenwagen zu vermeiden. Die Fahrweise und das teils sehr geringe Tempo von 40 Kilometer pro Stunde veranlassten laut Polizei den Anrufer, den VW nahe der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn auf dem Seitenstreifen zum Anhalten zu bewegen. Dort konnten Polizei und Rettungskräfte dem VW-Fahrer helfen. Geschädigte Personen und Zeugen des Ereignisses können sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern (Tel.: 0631/35340) in Verbindung setzen.