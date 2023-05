Der Medizin-Nobelpreisträger Harald zur Hausen ist tot. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg teilte am Montag mit, zur Hausen sei am Sonntag im Alter von 87 Jahren gestorben. „Harald zur Hausen hat mit seiner Forschung die Grundlagen für die Entwicklung einer Schutzimpfung gegen krebserregende humane Papillomviren geschaffen. Von dieser wissenschaftlichen Leistung profitieren mittlerweile Millionen Menschen auf der ganzen Welt“, betonte Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender und Wissenschaftlicher Vorstand des DKFZ, die Bedeutung der Arbeit zur Hausens.

Als Vorstandsvorsitzender und Wissenschaftlicher Vorstand hat zur Hausen von 1983 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2003 zwanzig Jahre lang das Deutsche Krebsforschungszentrum geleitet. 2008 wurde ihm der Nobelpreis für Medizin verliehen. Im Jahr 2017 ernannte ihn die Stadt Heidelberg zum Ehrenbürger.