Die bisherigen Corona-Regeln werden wohl über den 2. April hinaus verlängert. Das gehe aus einem Beschlussentwurf für die Gesundheitsministerkonferenz am Nachmittag hervor, berichtet der „Business Insider“. Um 14 Uhr kommen am Montag die Gesundheitsminister der Länder zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu sprechen. Bislang wurde bekannt, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vier Kriterien für eine Hotspot-Regelung anstrebt, um Corona-Maßnahmen lokal zu verschärfen. Sollten die Maßnahmen erneut verlängert werden, so würden die Beschränkungen mindestens weitere vier Wochen gelten. Um 15. 30 Uhr ist eine Pressekonferenz zu den Beratungen von Bund und Ländern anberaumt worden. Wir berichten weiter.