Bei der Suche nach einem vermissten Privatflugzeug mit fünf deutschen Passagieren vor der Küste von Costa Rica haben die Einsatzkräfte mehrere Trümmerteile im Meer entdeckt. Etwa 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt seien während eines Erkundungsfluges Teile eines Rumpfes, Sitze und eine Tasche gesichtet worden, berichtete der Fernsehsender Teletica am Samstag unter Berufung auf das Ministerium für öffentliche Sicherheit des mittelamerikanischen Landes. Hinweise auf die Passagiere gab es demnach zunächst nicht.

An Bord des Flugzeugs soll sich Medienberichten zufolge der Gründer der Fitnessstudio-Kette „McFit“, Rainer Schaller, befinden.

Das Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piaggio P.180 Avanti war am Freitagabend (Ortszeit) auf dem Flug von Mexiko nach Costa Rica verschollen. Die Kommunikation sei abgerissen, als sich die Maschine über dem Meer dem Flughafen von Limón näherte, teilte das Sicherheitsministerium mit. Nachdem die Suche wegen schlechter Witterungsverhältnisse in der Nacht abgebrochen worden war, nahmen die Einsatzkräfte sie am Samstag wieder auf.