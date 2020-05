Medienberichten zufolge sollen Geisterspiele in der Bundesliga ab dem 15. Mai starten. Demnach habe die Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen erfahren, dass Vertreter von Bund und Ländern sich darauf verständigt haben, den Weg für Geisterspiele in der Bundesliga freizumachen. Die Bundesliga solle wahrscheinlich am 15. Mai starten. Am Mittwoch soll eine Entscheidung getroffen werden, wie es mit der Bundesliga weitergeht.