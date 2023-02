Der Modedesigner und vorübergehende Wahl-Pfälzer Harald Glööckler will sich einem Medienbericht zufolge scheiden lassen. Wie die „Bild“-Zeitung auf ihrer Online-Plattform berichtet, hat der 57-Jährige die Scheidung von seinem langjährigen Lebenspartner Dieter Schroth eingereicht.

Der 75 Jahre alte Schroth und Glööckler seien rund 35 Jahre zusammen gewesen, seit 2015 hatten sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Glööcklers Anwalt habe die Scheidungspläne gegenüber „Bild“ bestätigt, heißt es in dem Bericht.

Glööcker und Schroth waren 2015 gemeinsam nach Kirchheim an der Weinstraße gezogen. Vor rund einem Jahr hatte der Modeschöpfer begonnen, sich wieder vermehrt in einer Zweitwohnung in Berlin aufzuhalten, sein Noch-Ehemann war in der Pfalz geblieben.