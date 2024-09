Acht Monate, sprich die komplette Spielzeit. Sollten sich die Befürchtungen spanischer Zeitungen bewahrheiten, wäre es ein schwerer Rückschlag für Marc-André ter Stegen, die DFB-Elf und Barcelona.

Auch die spanischen Zeitungen sind in Sorge um die neue deutsche Nummer eins, Marc-André ter Stegen. Nach der schweren Knieverletzung, die sich der 32 Jahre alte Keeper des FC Barcelona im Spiel beim FC Villarreal zugezogen hat, bestimmten zu Wochenbeginn Spekulation um die Dauer seines Ausfalls die Sportseiten in Spanien.

Vermutung: Patellasehne verletzt

„Ter Stegen könnte bis zu acht Monate ausfallen“, schrieb „Mundo deportivo“. Erste Untersuchungen würden auf eine Verletzung der Patellasehne hindeuten, „und wenn sich der Riss bestätigt, wird er für die gesamte Saison ausfallen“, hieß es dort weiter. Auf der Titelseite schrieb das Blatt angesichts des 5:1 gegen Villarreal auf der einen und der schweren Verletzung von ter Stegen auf der anderen Seite: „Schmerz und Ruhm“

Offiziell gibt es noch keine Angaben über ter Stegens Verletzung, ein Statement der Katalanen wird am Montag erwartet. Auch „El País“ schrieb von einer Patellasehnenverletzung. Das hätten erste Untersuchungen im Krankenhaus Vithas Castellón ergeben. Die Patellasehne (Knieband) verbindet den unteren Teil der Kniescheibe (Patella) mit dem Schienbein. „Er könnte für mindestens acht Monate ausfallen, hieß es auch bei „Sport“.

Der deutsche Keeper, der bereits seit dem Sommer 2014 für den FC Barcelona spielt und erst jüngst nach dem Rücktritt von Manuel Neuer zur neuen Nummer eins in der Nationalmannschaft aufgestiegen war, hatte sich bei einer Abwehraktion im Anschluss an eine Ecke des Gegners kurz vor der verletzt. Er war auf dem rechten aufgekommen und direkt zu Boden gefallen. Der Barça-Kapitän hatte mit einer Trage vom Feld getragen werden müssen. „Wir müssen warten. Es wird eine schwere Verletzung sein. Das hat man sofort gesehen, als er auf dem Feld lag“, hatte Barcelonas Trainer Hansi Flick betont. In der Halbzeit hätten sie sich gesagt: „Wir spielen jetzt für Marc“.