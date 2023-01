Media Markt und Saturn rücken enger zusammen. Wie der Mutterkonzerns Media Markt Saturn Deutschland in einer Presseerklärung mitteilt, werden ab sofort auch die Vertriebskanäle und der Außenauftritt der beiden Unternehmen gemeinsam geführt. Deutschlandweit sind über 400 Filialen davon betroffen. Was genau bedeutet das für die Kunden?

Zunächst mal: Es gibt nur noch ein übergreifendes Markenlogo mit dem neuen Slogan „Let’s Go“ (zu deutsch: Los geht’s). In der Pressemeldung heißt es dazu: „So wird nach außen sichtbar, was intern bereits gelebt wird. Gemäß dem Motto: Technik besser erleben.“ Kunden sollen durch die Zusammenlegung damit deutschlandweit Zugriff auf ein gemeinsames Produktsortiment und die gleichen Dienstleistungen haben. Zukünftig soll es also auch keine Preiswettkämpfe mehr unter den Schwestermarken geben.

Mehr Abholmöglichkeiten

Zwar gibt es immer noch zwei Online-Shops, diese werden jedoch weitestgehend dieselben Produkte anbieten. Praktisch für Kunden: Durch die Fusion können Produkte jetzt in allen Filialen umgetauscht, repariert oder ersetzt werden. Unabhängig davon, wo sie zuvor gekauft worden sind. Filialen von Media Markt und Saturn können dafür gleichermaßen genutzt werden. Genauso bei der Abholung bestellter Artikel. Wer online kauft und die Ware in einem Geschäft holen will, kann sich sein Produkt jetzt an allen Standorten der Elektronikfachmärkte liefern lassen. Kundenkarten sollen übrigens erhalten und unverändert bestehen bleiben.

Media Markt und Saturn werden schon lange von der übergeordneten Media Markt Saturn-Gruppe gemeinsam geführt. Eigenständige Unternehmen existieren nicht mehr. Der gemeinsame Außenauftritt sei deshalb nur die logische heißt es in der Pressemitteilung.