Oberligist TuS Mechtersheim hat sich mit dem 5:0 (4:0)-Erfolg über den SV Röchling Völklingen als sechstes Team der Gruppe Süd für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Tim Janke nach nur 16 Sekunden, Robin Muth (10.), Mert Özkaya (23./72) und David Reitarow trafen für Mechtersheim. Schlusslicht FC Speyer musste im Kampf um den Klassenverbleib dagegen einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Gegen den Vorletzten FV Eppelborn waren die Speyerer gestern wie so oft in dieser Saison lange ebenbürtig – verloren aber mit 1:2 (1:0). Christoph Gass (12.) hatte Speyer in Führung gebracht, aber die Gäste wendeten dank des Doppelpacks von Murat Adiguezel (59./87.) das Blatt.