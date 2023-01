Am Mittwochmorgen kommt es zu Störungen der Microsoft-Dienste Outlook und Teams. Tausende Nutzer weltweit melden, dass Video-Calls über Teams kaum möglich sind und sich der E-Mail-Dienst Outlook nicht aktualisiert. Betroffen sind auch die Suche über bing.com sowie Zugriffe auf Webseiten von Microsoft. Auf der Seite Netzwelt.de heißt es, die meisten Störungen in Deutschland stammten aus den Städten Frankfurt, Köln, Hamburg, Düsseldorf, München, Berlin, Dortmund und Bonn. Microsoft teilte auf Twitter mit, man arbeite an der Behebung der Probleme.

