Max-Herre-Fans in der Metropolregion Rhein-Neckar müssen weiter auf ein Wiedersehen warten: Das Konzert des 48-jährigen Rappers mit dem Takeover!-Ensemble des Konzertmeisters der Bergischen Symphoniker, Miki Kekenj, am Mittwoch, 16. März, im Mannheimer Rosengarten ist ersatzlos abgesagt worden. Das teilt der Veranstalter Semmel Concerts mit. Auch für das ursprünglich für den 29. November 2021 geplante und abgesagte Gastspiel von Max Herre im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen gibt es derzeit noch keinen neuen Termin. Es sollte im Rahmen der Festwoche zum 100. Jubiläum der BASF-Kulturförderung stattfinden.