Nach Informationen der RHEINPFALZ spielt Max Christiansen in der kommenden Spielzeit beim frisch gebackenen Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth. Der Vertrag des Mittelfeldspielers des SV Waldhof Mannheim läuft am 30. Juni aus, und es war ein offenes Geheimnis, dass der 24-Jährige Mannheim verlassen wird, um in einer höheren Spielklasse sein Glück zu versuchen. Mit der Spvgg Greuther Fürth ist der Klub nun gefunden, bei dem mit Marco Meyerhöfer bereits ein Akteur unter Vertrag steht, der zuvor beim SVW spielte.

Weitere Abgänge wahrscheinlich

Mit Christiansen und Schuster (nach Paderborn) stehen damit die Abgänge von zwei Leistungsträgern fest. Mit Arianit Ferati und Jan-Hendrik Marx stehen weitere Waldhöfer vor dem Absprung, auch Timo Königsmann könnten den SVW verlassen. Alle haben nach dem 30. Juni die freie Auswahl, da ihre Verträge auslaufen.

Alle zusammen sind am kommenden Samstag aber noch einmal gefordert, wenn der SVW im Endspiel des Verbandspokals auf den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf trifft. Der Sieger nimmt in der nächsten Spielzeit am lukrativen DFB-Pokal teil.