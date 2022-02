Der 20-jährige Maurice Becker aus Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) hat es bei der Casting-Show „Deutschland sich den Superstar“ (DSDS) eine Runde weiter geschafft und ist nun im sogenannten Recall.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Maurice| DSDS 2022 ⚜️ (@mauricebecker.offiziell)

Mit dem Song „Jealous“ von Labrinth hat er die Jury - bestehend aus Sänger und Schauspieler Florian Silbereisen, Musikerin Ilse DeLange und Produzent Toby Gad- am Samstagabend von seinen Sangeskünsten überzeugt.

Wie der Sender RTL in seiner Pressemitteilung schreibt, lieferte der schüchterne Trippstadter eine völlig überraschende Performance. Vor dem Aufritt verriet Maurice dem TV-Publikum: "Ich bin sehr nervös bei fast allem, was ich tue." Doch schon vom ersten Ton an, riss er die Jury in seinen Bann. Die Juroren sangen teilweise mit und schienen sehr gerührt. "Ich finde es faszinierend, wie Musik auch plötzlich eine Persönlichkeit verändert", sagte Florian Silbereisen über Maurice nach seiner Darbietung. "Die Musik ging los und dann hast du uns total erwischt. Du bist ein ganz toller Sänger- ein Künstler", so Silbereisen. Er sei die größte Überraschung bisher in der Staffel bei DSDS.

Die vier Recall-Sendungen laufen ab 19. März jeweils samstags bei RTL um 20.15 Uhr.