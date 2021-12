In diesem Jahr schaffen es zwei Vornamen an die Spitze des Namen-Rankings von Vornamen-Experte Knud Bielefeld, die dort noch nie standen. Emilia und Matteo haben es an die Spitze der Rangfolge geschafft. Emilia sei über die Jahre ganz langsam, aber stetig nach oben geklettert. „Matteo dagegen ist sehr steil bergauf gegangen. Der war vor zwei Jahren noch nicht einmal Top Ten und jetzt schon auf der Nummer 1. Das ist sehr ungewöhnlich.“ Überraschungen habe es im weiteren Verlauf der Hitliste nicht gegeben. Bei den Mädchen folgen auf Emilia die Namen Hannah, Mia, Emma und Sophia. Bei den Jungen gehören neben Matteo die Namen Noah, Leon, Finn und Elias zu den Top 5. Bielefeld: „Das sind alles die Namen, die sich schon länger in den Top 10 tummeln.“