Der 2014-Weltmeister Mats Hummels setzt seine Karriere bei der AS Rom fort. Den Wechsel des 35-Jährigen, dessen Engagement bei Borussia Dortmund nach der vergangenen Saison endete, verkündete die AS Rom am Mittwochabend. Die Vertragslaufzeit soll sich laut eines Insiders auf ein Jahr beschränken. Hummels erhält die Rückennummer 15. Aufgrund seiner Vertragslosigkeit konnte er sich auch nach Ablauf der Transferperiode seinem neuen Klub anschließen.