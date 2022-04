Bei einer massiven Verkehrskontrolle in der Mannheimer Kunststraße hat das Polizeipräsidium Mannheim am so genannten „Carfreitag“ zahlreiche aufgemotzte Autos der so genannten Poser-und Tuner-Szene unter die Lupe genommen. „Carfreitag“ ein Mischwort aus „Car“ für Auto und „Karfreitag“. Der parodistische Ausdruck bezeichnet das Treffen der Tuner-Szene, das alljährlich an diesem Tag stattfindet.

Dabei werden getunte Autos zur Schau gestellt, häufig finden auch illegale Rennen statt. Wer erwischt wird, muss neben Bußgeldern mit der Sicherstellung der Fahrzeuge rechnen. „Jeden der meint, die Straße sei eine Rennstrecke und das Auto müsse laut und schnell sein, wollen wir aus dem Verkehr ziehen. Die Auswirkungen von illegalen Autorennen können auch für Unbeteiligte schwere Folgen haben. Teilnehmer dieser waghalsigen Aktionen oder Fahrer handeln extrem rücksichts- und verantwortungslos“, begründete Ralf Maier von der Verkehrspolizei den Einsatz am Feiertag. In anderen Städten der Metropolregion waren Verkehrskontrollen bis gegen Mitternacht geplant.