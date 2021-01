Unbekannte haben am vergangenen Freitag Möbel vom Dach eines 18-stöckigen Wohngebäudes in der Göttelmannstraße geworfen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein Anwohner alarmierte die Polizei, weil er gegen 19 Uhr einen lauten Knall hörte. Eine massive Bank aus Holz und Eisen sowie einen Tisch sollen die Unbekannten über die Brüstung der Dachterrasse gehoben und nach unten geworfen haben. Die Möbel zertrümmerten an der Hauswand des vierten Obergeschosses, noch bevor sie den Boden erreichten.

Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.