Zahlreiche Fans des FC-Saarbrücken haben sich am Samstag massiv gegen die Corona-Richtlinien widersetzt. Bereits am Samstagvormittag versammelten sich rund 400 FCS-Fans am Ludwigsparkstation, um ihre Mannschaft für das Regionalderby zwischen FC-Saarbrücken und FC-Kaiserslautern zu verabschieden. Laut Polizeibericht kam es dabei zu Verkehrsbeeinträchtigungen, teilweise wurde die Camphauser Straße blockiert, zudem zündeten einige Fans illegale Pyrotechnik. Gegen eine Vielzahl der FCS-Fans leitet die Polizei nun entsprechende Verfahren ein, etwa wegen Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie gegen die Corona-Verordnungen.

Am späten Abend versammelten sich trotz Niederlage des FC Saarbrücken rund 500 Menschen auf dem St. Johanner Markt. Laut Polizeibericht feierte die Traube trotz massiver Verstöße gegen die Corona-Regeln. Vor allem eine Gruppe von 30 bis 40 FCS-Fans fiel dabei besonders negativ auf, weil sie mit Flaschenwürfen und Beleidigungen gegen die Maßnahmen der Polizisten vor Ort vorgehen wollten. Auch hier laufen die Ermittlungen seitens der Polizei auf Hochtouren. Die Vielzahl an Corona-Verstößen des Derby-Tages hat die Polizei zum Grund genommen, ihre Kontrollen und Präsenz in Zukunft zu verstärken. „Ziel unserer Kontrollen ist stets der Schutz der Bevölkerung vor Ansteckungsgefahren“, so die Polizei.